اندلاع حريق بمقر لجنة الانتخابات ببني وليد واللجنة تطمئن

بني وليد-العنوان

أضرم مجهولون النار اليوم الثلاثاء في مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد.

وطمأنت اللجنة أهالي بني وليد أن العملية الديمقراطية التي شهدتها مدينة بني وليد مستمرة في طريقها، كما تطمأنت الجميع أن الوثائق والمستندات، لم تتعرض للحرق.

وأكدت، أن جميع المستندات في أيد أمينة، كما أن كافة نماذج التصويت موجودة بمقر اللجنة المركزية.

وحدثت عملية إضرام النار، في وقت أعلنت فيه اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الثلاثاء، النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد والتي أقيمت يوم السبت 15 من سبتمبر الجاري.

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