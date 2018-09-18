اختتام لقاء عمل بين شركة المداد للأنظمة الإلكترونية ومركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري

بنغازي 18 سبتمبر 2018 (وال) – اختتم يوم أمس الاثنين لقاء عمل خاص بالأرشفة الإلكترونية وإدارة المستندات، بمقر شركة المداد للأنظمة الإلكترونية في مدينة بنغازي.

ويأتي هذا اللقاء بين مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري، وشركة المداد للأنظمة الإلكترونية، والذي أقيم يومي الأحد والاثنين الموافق 16-17 من سبتمبر الجاري، بحضور مدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام بمركز السكر.

حيث تعد هذه خطوة فعلية لتحول إدارة المركز نحو الإدارة الإلكترونية.

وناقش اللقاء إمكانية اعتماد الأختام الإلكترونية في المراسلات والمعاملات الإدارية، وفتح طرق التواصل الإلكتروني مع المؤسسات الأخرى، وعدد من الإجراءات التي تساعد في ضبط وتسريع أداء الإدارات بالمركز، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.(وال-بنغازي) س ق / ع ط

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