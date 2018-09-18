اخبار ليبيا الان

«المبشر»: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال رئيس مجلس أعيان وحكماء ليبيا، محمد المبشر، إنَّ المجلس يدعو إلى تغليب لغة الحوار والعقل على استخدام السلاح والعنف الدائر في طرابلس.

وأضاف المبشر، أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ويدعون إلى حل كافة القضايا بالطرق السلمية.

وأشار المبشر، إلى أنَّ المجلس يؤكد على ضرورة حل جميع التشكيلات المسلحة في ليبيا عموما، وتدمير الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بكافة أنواعها، وكذلك توفير منصة للجميع من أجل المصالحة الشاملة بين المكونات الليبية كافة، وعدم الرجوع للمربع الأول.

 

The post «المبشر»: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قال رئيس مجلس أعيان وحكماء ليبيا، محمد المبشر، إنَّ المجلس يدعو إلى تغليب لغة الحوار والعقل على استخدام السلاح والعنف الدائر في طرابلس ؟
    (( من عينك يا غير مبشور …..؟ من هم اعيان ليبيا ؟
    ومن هم الحكماء يا حكيم ؟

    رد