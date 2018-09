المتوسط:

قال رئيس مجلس أعيان وحكماء ليبيا، محمد المبشر، إنَّ المجلس يدعو إلى تغليب لغة الحوار والعقل على استخدام السلاح والعنف الدائر في طرابلس.

وأضاف المبشر، أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ويدعون إلى حل كافة القضايا بالطرق السلمية.

وأشار المبشر، إلى أنَّ المجلس يؤكد على ضرورة حل جميع التشكيلات المسلحة في ليبيا عموما، وتدمير الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بكافة أنواعها، وكذلك توفير منصة للجميع من أجل المصالحة الشاملة بين المكونات الليبية كافة، وعدم الرجوع للمربع الأول.

The post «المبشر»: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية