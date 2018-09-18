السكران: مسار إنتاج مشروع الدستور عسير جدا

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، حسين السكران، إنه يرى وجود إشكالية يمكن أن تصل إلى طريق عسير في مسار إنتاج مشروع الدستور.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار الثامنة في “قناة ليبيا” أن الواقع الليبي يشهد إنقساما حول هذا المشروع رغم موافقة 5 من أعضاء الهيئة عليه.

هذا ودعو إلى الاجتماع باعتبار أن الاستماع قد يحل من هذه الإشكاليات، متسائلا عن موقفهم من المحكمة عندما تحكم فرضا على أنن هذا المشروع غير صالح، وما موقفهم من العوارض القانونية التي قد تكون إشكاليات قانونية في الإجراءات القادمة، وما هو الواقع الليبي حين يقول أن هناك تعسر في إخراج مشروع الدستور للاستفتاء. وتابع أنهم يرون أن الانسداد في الوضع في ليبيا دعاهم إلى لتنادي الهيئة للدعوة للاجتماع بهدف الخروج من هذا المأزق. يذكر أن 5 أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أصدروا بيانا دعو فيه بقية أعضاء الهيئة من المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور إلى عقد اجتماع عام للهيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا