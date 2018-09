مجهولون يضرمون النيران في مقر لجنة انتخابات بني وليد

المتوسط:

قام مجهولون بإطلاق النار اليوم الثلاثاء، في مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد.

وأشارت اللجنة إلى أن العملية الديمقراطية التي شهدتها مدينة بني وليد مستمرة في طريقها، كما طمأنت الجميع أن الوثائق والمستندات، لم تتعرض للحرق، مؤكدة أن جميع المستندات في أيدٍ أمينة، كما أن كافة نماذج التصويت موجودة بمقر اللجنة المركزية.

وكانت عملية إضرام النار، قد حدثت في وقت أعلنت فيه اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الثلاثاء، النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد والتي أقيمت يوم السبت الموافق 15 من سبتمبر الجاري.

