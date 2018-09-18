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نائب: نعيد تكوين مجلس رئاسي بعد فشل «الوفاق»

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

قال عضو مجلس النواب فرج عبد المالك إن المجلس يشهد حالياً نوع من التوافق النسبي، مشيراً إلى أن كل المواطنين والقبائل يشعرون بالخطر القائم لذلك يحاول المجلس إعادة تكوين مجلس رئاسي وحكومة وفاق جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية و الرئاسية.

عبد المالك أشار خلال تصريحات إعلامية إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد جليسات مع مجلس الدولة لأن الاتفاق السياسي يقيدهم بموضوع التشاور مع أعضاء مجلس الدولة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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