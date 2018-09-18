جهاز الإسعاف: نقلنا قتيلا و5 جرحى من مواقع الاشتباكات بطرابلس

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، الثلاثاء، إن الجهاز نقل قتيلا واحدا و5 جرحى إلى مستشفى الحوادث في بوسليم، جراء الاشتباكات التي جرت اليوم جنوب طرابلس.

وأوضح علي للرائد، أن الجهاز لم يتمكن من تحديد مكان بلاغ يفيد بوجود قتيلين جراء الاشتباكات الدائرة، ولم يتأكد من صحة البلاغ، مشيرا إلى تلقيهم بلاغات عن وجود ثلاث عائلات محاصرة في أماكن الاشتباكات تطلب المساعدة.

وأفاد علي، أنه سيشكل فريق عمل مشتركًا مع الهلال الأحمر بطرابلس يهتم بانتشال القتلى وإسعاف الجرحى والتدخل السريع والإغاثة.

وشهدت منطقة مشروع الهضبة وطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة اندلعت، فجر اليوم، بعد أكثر من أسبوعين من الهدنة.

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