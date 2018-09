المتوسط:

دعا عماد بن كورة رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، جميع الأطراف بضرورة تغليب مصلحة الوطن والمواطن، حيث طالب الجهات المتناحرة بالابتعاد الفوري عن خزانات الشركة القريبة من منطقة الاشتباكات التي تجددت صباح يوم الثلاثاء الموافق 18سبتمبر2018، والتي أدت إلى سقوط قذيفتين على أرض خالية داخل المستودع لم تتسبب بأضرار.

وطالب «بن كورة»، بحماية المستخدمين الذين يعملون بكل جهد لتأمين المحروقات من بنزين وديزل للمواطن.

وختامًا، حذر بن كورة من التداعيات الوخيمة لأي إصابات جديدة في الخزانات ومدى تأثيرها على حياة المواطن الليبي وعلى اقتصاد ليبيا ككل، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في إيصال المحروقات بطرق بديلة، ولكن تواصل الاشتباكات بهذه الطريقة قد تخلق مختنقات كبيرة وإلى زيادة معاناة المواطن بعد احتواء المشكلة والتي تسببت فيها نفس الأحداث خلال الأيام الماضية وكذلك فإنها تعرض حياة العاملين للخطر.

The post «البريقة للنفط» تحذر من تجدد الاشتباكات جنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية