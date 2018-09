ليبيا تتراجع لـ108 درجات في مؤشر التنمية البشرية الأممي

المتوسط:

أعلن مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 الصادر من منظمة الأمم المتحدة الدولة الليبية من الرتبة 82 إلى 108، بعد دولة اليمن التي تراجعت من 158 إلى 178، وقبل سوريا التي تراجعت من 128 إلى 155.

وجاءت المغرب ضمن الدول متوسطة التنمية البشرية، خلف الجزائر التي حلت الأولى ضمن الدول المغاربية بالرتبة 85، ثم تونس في الرتبة 95، وليبيا 108، والعراق في المرتبة 120، وفلسطين التي تعاني الاحتلال في الرتبة 119، ومصر التي تعرف اضطرابات منذ 2011 في الرتبة 115.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ34 عالمياً، في حين جاءت تركيا في المرتبة 64 عالمياً، وإيران في المرتبة 60، وتقدمت دول إفريقية على المغرب مثل الغابون 110، وبوتسوانا 101.

التقرير شمل 189 دولة، تبين أن 59 دولة منها صنفت في مستوى “عالي جدا” من حيث التنمية البشرية، و53 في مستوى “عالي”، و39 في مستوى “متوسط”، و38 في مستوى “ضعيف”.

وفي المراتب الخمس الأولى، جاءت الدول على التوالي: النرويج، سويسرا، أستراليا، إيرلندا، ألمانيا. أما المراتب الخمس الأخيرة فهي على التوالي لكل من بوروندي، تشاد، جنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والنجير.

وسجلت جنوب آسيا نتائج سريعة من حيث تحسين مؤشرات التنمية البشرية، متبوعة بشرق آسيا والباسيفيك، ثم أخيرا هناك إفريقيا جنوب الصحراء.

ومؤشر التنمية البشرية HDI هو مؤشر ابتكرته الأمم المتحدة يشير إلى مستوى رفاهية الشعوب فى العالم، وتصدر له تقريرا سنويا منذ عام 1990 وما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هو تنمية الدول وتحسين أوضاع المواطنين فى الدول المختلفة.

