عضو بـ «التأسيسية»: الواقع الليبي يشهد انقسامًا حول مشروع الدستور

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، حسين السكران، إنَّ الواقع الليبي يشهد انقسامًا حول هذا المشروع رُغم موافقة 5 من أعضاء الهيئة عليه.

وأضاف «السكران»، أنَّ المخرج الوحيد من هذا المأزق والانسداد القائم هو الدعوة للاجتماع بهدف الخروج من هذه الإشكالية.

وأشار عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى أنّه يرى وجود إشكالية يمكن أن تصل إلى طريق عسير في مسار إنتاج مشروع الدستور.

