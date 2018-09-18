سلامة: مهمتي منع تدمير طرابلس.. ولا عودة للتشكيلات

تحدث المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المُتحدة غسان سلامة، في مقابلة خاصة مع قناة “218 نيوز” بإسهاب عن التطورات في ليبيا، لا سيما المتعلقة بالجانب الأمني والاقتصادي، ورؤية البعثة للمرحلة القادمة، والحلول الممكن تنفيذها على الأرض بالفترة المقبلة.

وقال سلامة في حديثه عن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخرا، إنه لا يقبل أن يرى طرابلس تُدمّر، لذلك دعا الفرقاء المعنيين بإطلاق النار والتشكيلات التي أحاطت بطرابلس وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق، مضيفا أن هناك أيام يحترم فيها الاتفاق وأخرى تحدث خروقات كما حصل، الثلاثاء.

ولفت سلامة إلى أن أول مهامه هذه الأيام منع تدمير طرابلس ومنع سقوط قتلى مدنيين، مشددا على أنه إذا استخدمت الأسلحة لا سيما الأسلحة الثقيلة كالمدفعية كما حصل اليوم، وأدى ذلك إلى مقتل مدنيين أبرياء، فإن البعثة لن تسكت وستطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على كل من يخرق وقف إطلاق النار.

وبين سلامة أن البعثة لديها كل المعلومات، وأن فرض العقوبات قد يستغرق وقتا، لكن من طلب عقوبات على تجار البشر وعلى الجضران حصل عليها بعد أشهر، ذاكرا أن البعثة ستطالب بمعاقبة من يقلق حياة المدنيين ومن يمنع الوسطاء من الوصول إلى الأهداف المعلنة. وأوضح سلامة أن العقوبات ستفرض أفرادا بوصفهم مسؤولين على تشكيلات.

وقال سلامة “ما زلنا نراقب وقف إطلاق النار 24 ساعة، انشئت عرفة خاصة لمراقبة وقف إطلاق النار وسنحاول مساعدتها وحتى الساعة نراقب الخروقات ونعلم من يقوم بها وذاكرتنا طويلة”.

وأكد سلامة أن هناك مطالب “معلنة ومشروعة” في طرابلس، مثل “تغوّل الميليشيات” في العاصمة، ولكن لا يوجد لديه حلول إلا بحال وقف إطلاق النار بصورة حازمة ليتمكن من التحرك بين الفرقاء ومن معالجة أمور عالقة منذ سنين لكن لا يمكن حلها بأيام.

وبشأن الترتيبات الأمنية في طرابلس وكيفية التعامل المجموعات المسلحة المتمركز بعضها في مؤسسات الدولة، أكد سلامة أنه لن يحل تشكيل مسلح مكان تشكيل مسلح آخر، وأن ما سيحصل هو خروج عدد من التشكيلات المسلحة من مؤسسات سيادية سيطرت عليها أو ابتزتها سابقا، لتحل مكانها قوة نظامية تمثل مختلف انحاء ليبيا.

وشدد سلامة على أنه لن يسمح لأي تشكيل مسلح في أن يحل مكا آخر في طرابلس، وقال “نحن هنا لسنا لاستبدال التشكيلات بل لبناء الدولة”.

وبين سلامة أنه بحاجه إلى استمرار وقف إطلاق النار ليتأكد من أن القوة نظامية المشتركة التي ستحل مكان التشكيلات المسلحة تمثل كل ليبيا.

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