البعثة الأممية تشجب تجدد العنف في طرابلس

شجبت البعثة الأممية إلى ليبيا تجدد العنف في طرابلس، وطالبت جميع الفرقاء بالالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار.

وأكدت البعثة في بيان نشرته بحسابها في “تويتر”، أنه لا يمكن السير في الإصلاحات في ظل القتال الذي يدفع ثمنه المدنيون.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم، في طريق المطار ومحيط شارع الخلاطات، بالقرب من خزانات النفط في هجوم يقوده صلاح بادي بالأسلحة الثقيلة.

يشار إلى أن ممثلين عن حكومة الوفاق، والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة الموجودة في العاصمة وما حولها، وقّعوا على اتفاق لوقف إطلاق النار في الـ9 من سبتمبر الجاري، برعاية البعثة الأممية.

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