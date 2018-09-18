اخبار ليبيا الان

البعثة الأممية تشجب تجدد العنف في طرابلس

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

شجبت البعثة الأممية إلى ليبيا تجدد العنف في طرابلس، وطالبت جميع الفرقاء بالالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار.

وأكدت البعثة في بيان نشرته بحسابها في “تويتر”، أنه لا يمكن السير في الإصلاحات في ظل القتال الذي يدفع ثمنه المدنيون.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم، في طريق المطار ومحيط شارع الخلاطات، بالقرب من خزانات النفط في هجوم يقوده صلاح بادي بالأسلحة الثقيلة.

يشار إلى أن ممثلين عن حكومة الوفاق، والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة الموجودة في العاصمة وما حولها، وقّعوا على اتفاق لوقف إطلاق النار في الـ9 من سبتمبر الجاري، برعاية البعثة الأممية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك