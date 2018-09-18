البعثة الاممية تشجب تجدد العنف في طرابلس وتطالب بالإلتزام بوقف إطلاق النار

ليبيا – شجبت البعثة الاممية إلى ليبيا في بيان لها تجدد العنف في العاصمة طرابلس ، مطالبةً جميع الفرقاء بالالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في مدينة الزاوية.

البعثة الاممية أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على أنه لا يمكن السير في عملية الإصلاحات في ظل علو صوت القتال الذي يدفع ثمنه المدنيون العزل القاطنون في طرابلس والقادمون من شتى أنحاء ليبيا .

يشار إلى أن خرقاً آخراً لوقف إطلاق النار والهدنة قد تم منذ صباح اليوم الثلاثاء وتجددت الاشتباكات على إثره بمنطقتي مشروع الهضبة وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي .

وقد تبادل الطرفان التهم بينهما بخرق هدنة وقف إطلاق النار وإدعاء تحقيق تقدم ملحوظ على الارض عقب كل جولة من هذه الإشتباكات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية