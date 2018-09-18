اخبار ليبيا الان

خالد المرغني مديرًا لفرع هيأة مكافحة الفساد داخل نطاق مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 18 سبتمبر 2018 ( وال ) – ذكرت مقرر لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب أبتسام عبدالحفيظ الرباعي، أن خالد عبدالله المرغني – هو مدير فرع هيأة مكافحة الفساد داخل نطاق مدينة بنغازي وضواحيها.

وأوضحت الرباعي في كتاب لها موجه لكافة الهيئات والمؤسسات والجهات العامة والخاصة العاملة داخل نطاق مدينة بنغازي وضواحيها أن منصب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيأة لايزال شاغرا حتى تاريخه ولم تتم تسميته من قبل السلطة التشريعية.

ونبهت في كتابها أن الهيأة غير مسؤولة أو معنية بأي تحقيق أو إجراء حدث أو يحدث مستقبلا في وقائع فساد داخل النطاق الجغرافي للمدينة وضواحيها لا يكون مذيلا بتوقيع المرغني بصفته مدير فرع هيأة مكافحة الفساد بمدينة بنغازي وتتحمل أي جهة  تخالف ذلك المسئولية القانونية.( وال – طبرق) ع ط / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك