بعد أكثر من أسبوعين هدنة…ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات جنوب طرابلس

طرابلس 18 سبتمبر 2018 (وال) – كشف مدير المكتب الإعلامي لإدارة شؤون الجرحى مالك مرسيط، عن ارتفاع أعداد جرحى الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس إلى 10 جرحى.

وأوضح مرسيط في تصريحات صحفية أن مستشفيات العاصمة طرابلس استقبلت 10 مصابين، 7 منهم إصابتهم بسيطة، و3 متوسطة.

وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، أعلن أنه تم انتشال جثتين و5 جرحى إلى مستشفى الحوادث في بوسليم، جراء الاشتباكات التي جرت اليوم جنوب طرابلس.

وقال علي، إن الجهاز لم يتمكن من تحديد مكان بلاغ يفيد بوجود قتيلين جراء الاشتباكات الدائرة، موضحًا أنهم تلقوا بلاغات عن وجود ثلاث عائلات محاصرة في أماكن الاشتباكات تطلب المساعدة.

وأشار الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ إلى أنه سيشكل فريق عمل مشتركًا مع الهلال الأحمر بطرابلس يهتم بانتشال القتلى وإسعاف الجرحى والتدخل السريع والإغاثة.

يشار إلى أن منطقة مشروع الهضبة وطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة اندلعت، فجر اليوم الثلاثاء بعد أكثر من أسبوعين من الهدنة.(وال – طرابلس) ع ع / أ د

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