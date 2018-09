المتوسط:

أفادت «إدارة شؤون الجرحى طرابلس» بأنها قامت بـ تجهيز 3 مستشفيات ميدانية بالمناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة في طرابلس.

وأشارت «إدارة شؤون الجرحى طرابلس»، إلى أنَّ الهدف من ذلك يأتي بهدف استقبال حالات الجرحى وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية لهم، وذلك بعد إغلاق بعض المراكز الصحية بهذه المناطق.

