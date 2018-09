البعثة الأممية: نشجب تجدد اشتباكات طرابلس.. والقتال يمنع سيرنا في الصلح

المتوسط:

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها لتجدد العنف والاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، مطالبةً جميع الفرقاء بالالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في مدينة الزاوية.

وأكدت البعثة الأممية، في بيانها، أنه لا يمكن السير في عملية الإصلاحات في ظل علو صوت القتال الذي يدفع ثمنه المدنيون العزل القاطنون في طرابلس والقادمون من شتى أنحاء ليبيا .

وتعد الاشتباكات الحالية الخرق الثالث لوقف إطلاق النار والهدنة، بعد تجددت الاشتباكات بمنطقتي مشروع الهضبة وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي .

وتبادل الطرفان التهم بينهما بخرق هدنة وقف إطلاق النار وإدعاء تحقيق تقدم ملحوظ على الارض عقب كل جولة من هذه الاشتباكات.

