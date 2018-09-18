مالطا: أوضاع طرابلس تُهدد الانتخابات

قال وزير الخارجية المالطي كارميلو أبيلا، إن تدهور الوضع الأمني في طرابلس قد ينعكس بشكل قوي على ازدياد أعداد المهاجرين غير القانونيين المغادرين من ليبيا.

وأشار أبيلا في جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأوروبية في مجلس النواب المالطي، إلى أن الأوضاع في طرابلس قد ازدادت سوءا من 26 أغسطس مع دخول مجموعات مسلحة مختلفة إلى العاصمة طرابلس.

وأضاف أن هذه التطورات تؤكد الشكوك حول ما إذا ستعقد الانتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي اتفق عليه قادة الأطراف المتنازعة في باريس مايو الماضي.

وجدد أبيلا دعم بلاده الكامل لجهود البعثة الأممية بقيادة المبعوث الخاص غسان سلامة، ولم يستبعد الوزير المالطي إمكانية لقائه مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني على هامش الاجتماع العمومي المقبل للأمم المتحدة.

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