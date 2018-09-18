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لجنة ليبية: نزوح كبير تشهده طرابلس

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال خرق وقف إطلاق النار بمناطق جنوب طرابلس وجنوب غربها، الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان، إن الاشتباكات أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق طريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي، ومحاصرة أحياء ومناطق سكنية مكتظة بالمدنيين.

وحمّلت اللجنة المسؤولية القانونية الكاملة في استهداف المدنيين لأطراف النزاع، وتؤكد أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس، بالامتثال الفوري لوقف إطلاق النار وللهدنة التي تم التوصل إليها في اتفاق الزاوية يوم 4 سبتمبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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