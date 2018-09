«الهلال الأحمر» يُعلن حالة النفير العام في مناطق الاشتباكات بطرابلس

المتوسط:

قام «الهلال الأحمر» فرع طرابلس اليوم الثلاثاء، بإعلان حالة النفير بين منتسبيه جراء تجدد الاشتباكات بمنطقة طريق المطار ومشروع الهضبة بالعاصمة.

وقال المتحدث باسم إدارة الجرحى، مالك مرسيط، إنه تم إنقاذ جريح واحد من أفراد المجموعات المسلحة، منوّهاً إلى أن عناصر الهلال الأحمر تشرع بالتمركز بالقرب من مواقع الاشتباكات.

وتجددت الاشتباكات في منطقتي مشروع الهضبة وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ«غنيوة» ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي، بينما تبادل الطرفان تهم خرق الهدنة.

