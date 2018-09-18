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سماع أصوات تجدد الاشتباكات بطرابلس

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر محلية أن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة جنوب العاصمة طرابلس عاودت من جديد وتسمع بوضوح, وتجددت الاشتباكات منذ صباح اليوم الثلاثاء بين قوات الردع المشتركة أبو سليم ولواء الصمود.

وقد تم خرق الهدنة صباح اليوم الثلاثاء وتجددت الاشتباكات في منطقتي مشروع الهضبة وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبوسليم بقيادة عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي، فيما تبادل الطرفان تهم خرق الهدنة وادعاء تحقيق تقدم على الارض.

وكشف مدير المكتب الإعلامي لإدارة شؤون الجرحى مالك مرسيط، عن ارتفاع أعداد جرحى الاشتباكات اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس إلى 10 جرحى, مضيفاً أنه جرى الإعلان عن حالة الطوارئ وتجهيز عدد من المستشفيات الميدانية على خلفية تجدد #اشتباكات_طرابلس .

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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