تعديلات وزارية في حكومة الوفاق

كشف مصدر مطلع مقرب من المجلس الرئاسي، لبوابة افريقيا الإخبارية أن رئيس المجلس فائز السراج، يجري حاليا مشاورات مع عدد من الأطراف الليبية والدولية، لتشكيل حكومة مصغرة لإدارة البلاد في المرحلة الراهنة.

وبحسب المصدر فإن التعديلات الوزارية ستشمل وزارتي الداخلية والحكم المحلي، حيث سيكلف القنصل الليبي في المغرب عبدالمجيد سيف النصر بمهام وزير الداخلية، بينما سيتم تكليف وزير الداخلية عبدالسلام عاشور بمهام وزير الحكم المحلي خلفا للوزير الحالي بداد قنصو.

وكان رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوفاق فائز السراج، أعلن الأحد الماضي عزمه إجراء تعديلات وزارية في حكومته وتعيين قيادات جديدة للمناصب العسكرية والأمنية العليا خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال السراج، في اجتماع موسع عقده الأحد، مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، “نحن مقبلون على بعض التعديلات الوزراية في القريب العاجل مقبلون على بعض التعديلات في المناصب الأمنية والعسكرية العليا”.

وأقر رئيس المجلس الرئاسي بضعف أداء عدد من القطاعات في حكومته داعيا الوزراء للاعتراف بذلك، معربا عن أمله في الخروج هذه الأزمة التي تشهدها طرابلس حاليا.

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