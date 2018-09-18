سعر رغيف الخبز يستقر عند 500 درهم

حافظ سعر رغيف الخبز على مستوياته المرتفعة، الثلاثاء، حيث استقرت الأسعار عند 500 درهم للرغيف الواحد، بالرغم من توصيات وزارة الاقتصاد لمكاتب المراقبة الاقتصادية التابعة لها في البلديات.

وكانت وزارة الاقتصاد عملت على توفير كمية من الدقيق المدعوم بسعر 80 دينارا للقنطار، الأسبوع الماضي، مطالبة المخابز بالالتزام بالتسعيرة المعلنة من قبلها.

ووصف أصحاب المخابز الكمية الموزعة بغير الكافية لتحقق انخفاضا، بينما يباع قنطار الخبز بالسوق الموازية بـ300 دينار.

وكانت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة قد أصدرت قرارا حددت فيه سعر الرغيف الواحد بـ200 درهم، إلا أن غياب كميات الدقيق بالشكل الكافي حال دون تطبيق القرار.

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