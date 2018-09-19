اللواء السابع يصدر بياناً يوضح مجريات الاحداث بمناطق سيطرته جنوب طرابلس

اصدر اللواء السابع مشاة إيجازاً عسكرياَ يوضح فيه مجريات الاحداث بمناطق سيطرته جنوب العاصمة طرابلس والتي شهدت تجدد الاشتباكات صباح الثلاثاء في خرق للهدنة المعلنة في أتفاق الزاوية.

وقال اللواء في إيجازه الصادر عن المكتب الإعلامي التابع للواء, أن المليشيات حاولت بمنطقة ابوسليم التعرض لمواقع تمركز قوات اللواء السابع في محور ابوسليم بشارع الخلاطات إلا أن وحدات الجيش قد تعاملت معها والتي تضم في صفوفها عدد كبير من صغار السن ودحرتهم وفقاً للبيان.

وأكد البيان أن قواتٍ من عناصر اللواء السابع لا تزال تحافظ على تمركزاتها في المناطق التي حررتها وهي تبسط كامل سيطرتها وسط انتشار لدوريات الأمن بها لتأمينها.

وأضاف البيان أن القوات قامت بصد هجوما آخر في وادي الربيع من قبل المليشيات المارقة التي خرقت الهدنة.

وجدد اللواء السابع دعوته لكل من يقاتل بجانب تلك المليشيات أن ينسحب فورا ويجنب نفسه مواجهة وقتال الجيش في مختلف المحاور.