وزيرة هيكلة المؤسسات بالوفاق تبحث الهيكل التنظيمي لوزارة العدل

التقت وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بحكومة الوفاق الوطني “إيمان بن يونس”، بمقر ديوان الوزاراء بالعاصمة طرابلس، مع مستشاري وزارة العدل وذلك بقصد متابعة مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة وتطويره.

وتطرق اللقاء إلى بحث مدى إمكانية إضافة بعض المكاتب المتخصصة في قياس الأداء للرفع من مستوى العمل بالوزارة، من خلال مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي والعمل على تطوير الموارد البشرية الواقعة ضمن إطار الهيكل الوظيفي للوزارة.

وتناول اللقاء أيضا، بحث آلية علاقة الوزارة بالهيئات القضائية، ومدى إمكانية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، من خلال وضع هيكل تنظيمي متميز يوضح اختصاصات الوزارة، وكيفية تعاطيها مع الهيئات القضائية لتصحيح مسار التنظيم الإداري المعمول به حالياً، مع مراعاة الفصل المرن من خلال بناء علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

