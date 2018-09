«معيتيق» يجتمع مع لجنة الطوارئ والأزمة بالمجلس الرئاسي في طرابلس

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مع لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة من المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره كل من وزراء كل من التعليم ” عثمان عبدالجليل”، الحكم المحلي” بداد قنصو”، الاقتصاد “ناصر الدرسي”، وكيل وزارة الدفاع “أوحيدة نجم”، مدير الشؤون الإدارية لجمعية الهلال الأحمر الليبي ” محمد الشكري”،- تطرق -إلى طرح آخر مستجدات الأوضاع بالعاصمة .

وأعلن وزير التعليم نقل لجان امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية من القاطع “أ. ب”، بجامعة طرابلس لأماكن بالقرب من مقار سكناهم بسبب الاشتباكات التي وقعت اليوم في منطقة طريق المطار، مشيرا للتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الامتحانات في الأماكن التي نقلت إليها، وكذلك لامتحانات الشهادة الإعدادية الواقعة في مناطق الاشتباكات.

ومن جانبه مدير الشؤون الإدارية بجمعية الهلال الأحمر، ملخصا للجهود التي بذلتها الجمعية خلال الأسبوعين الماضيين في مساعدتها للعائلات النازحة والمساهمة في فتح ممرات آمنة لخروجهم من مناطق الاشتباكات.

وأفاد وزير الاقتصاد، باستكمال توزيع مادة الدقيق على المنطقة الوسطى ومدينة طرابلس وضواحيها، وفق الخطة التي وضعتها اللجنة الأسبوع الماضي بتوفير مادة الدقيق التي ساهمت في انخفاض سعر الخبر وبيعه بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، مؤكدا أن اللجنة على ضرورة العمل من أجل توفير مخزون استراتيجي يكفي لأشهر قادمة والعمل على نفس النمط لضمان استلام البلديات مخصصاتها من مادة الدقيق.

وطرحت اللجنة، كذلك تقرير عن الأضرار التي لحقت بدائرتي الهضبة الجنوب”1-2″، وأدى لانقطاع التيار الكهربائي من منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء مروراً بطرابلس والمنطقة الغربية وصولا إلى رأس اجدير ، مؤكدين بأن الجهود لا تزال جارية لإصلاح الأعطال وأن انقطاع الكهرباء لن يكون له تأثير في نقص المياه على طرابلس.

