الوافي يُعلن عن صدور كتابه “الأمل والألم.. مذكرات شخصية”

أعلن السجين السياسي،عمر المختار الوافي، عن صدور كتابه ” بين الأمل والألم.. مذكرات شخصية”، الذي يحكي فيه عن تجربته مند ولادته مرورا بفترة اعتقاله في العام سـنة 1973 إلى الإفراج عنه من سجون النظام السابق، في العام 1988. وعن المآلات التي تعيشها ليبيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير.

ووصف الدكتور محمد محمد المفتي، الكاتب، أن عمر المختار الوافي، من الرجال الذين جمعتني به الأقدار في رحلة طويلة عبر سجون القذافي، وأن “سجناء الرأي أشبه ببحارة على ظهر سـفينة في قرون سابقة،رحلات كانت تستغرق شـهورا.. أو لعلها رحلة في ظروف أقسى، يتربص بهم المجـهـول ويهددهم الموت كما مستكشفين في القطب المتجمد”، بحسب ما كتبه المفتي في موقع ليبيا المستقبل، الذي نشر سلسلة الكاتب، قبل أن تتحوّل إلى كتاب.

وأضاف المفتي، في مقدمته، أن الكتاب سيغطي مرحلة نصف قرن من حياة المؤلف، وسيكون تركيزه على فترة السجن التي استمرت خمسة عشر عاما، كسجين رأي.

ونشر الكاتب، على صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن الكاتب سيصل قريبا إلى ليبيا من مصر، وسيتم توزيعه على المكتبات في كل ليبيا.

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