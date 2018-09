الإسعاف والطوارئ: قتيل و 5 جرحى كحصيلة أولية لاشتباكات طرابلس

أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، أمس الثلاثاء،بأن الجهاز نقل قتيلا واحدا و5 من المصابين كحصيلة أولية جراء الاشتباكات الدائرة في طرابلس إلى مستشفى الحوادث بمنطقة بوسليم.

وأوضح علي، في تصريحات صحافية، أن الجهاز لم يتمكن من تحديد مكان بلاغ يفيد بوجود قتيلين جراء الاشتباكات الدائرة،مشيرا أنه سيشكل فريق عمل مشتركًا مع الهلال الأحمر بطرابلس يهتم بانتشال القتلى وإسعاف الجرحى والتدخل السريع والإغاثة.

وأشار على، إلى تلقيهم بلاغات عدة عن وجود ثلاث عائلات محاصرة في أماكن الاشتباكات بحاجة إلى المساعدة.

