«اللواء السابع»: تصدينا للميليشيات المسلحة جنوب طرابلس

أعلن قوات اللواء السابع مشاة،عن تصديه للمليشيات المسلحة التي تضم في صفوفها عدد كبير من صغار السن،المتواجدة بشارع الخلاطات في منطقة ابوسليم و كذلك منطقة وادى الربيع جنوب طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للواء، في إيجاز عسكري له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، أمس الثلاثاء، أكد اللواءعلى أن عناصره لا تزال تحافظ على تمركزها في المناطق التي حررتها والتي تبسط كامل سيطرتها وسط انتشار لدوريات الأمن بها لتأمينها .

ودعا اللواء، في ختام إيجازه، كل من يقاتل بجانب تلك المليشيات بالانسحاب الفوري وتجنيب نفسه مواجهة وقتال الجيش في مختلف المحاور .

