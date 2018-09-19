وصول أكثر من 20 ألف كيس دقيق لسرت

أعلن المجلس البلدي سرت، وصول ستة وعشرين ألفا من مادة الدقيق إلى مخازن صندوق موازنة الأسعار، بالمدينة، أرسلتها لجنة الطوارئ والأزمة بحكومة الوفاق من الحصة المخصصة لمدينة بسرت.

وأوضح الناطق الرسمى باسم المجلس البلدى سرت والمكلف بادارة الاعلام بالبلدية محمد الأميل، في تصريح تحصل موقع 218 على نسخة منه، أن الكمية ستوزع عن طريق مكتب الصندوق بإشراف اللجنة المشكلة من بلدية سرت، برئاسة عضو المجلس البلدى،ابراهيم امليطان.

وأشار الأميل، أن الكمية ستوزع فقط على المخابز الواقعة داخل نطاق البلدية، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي سرت وقوة حماية وتأمين سرت، لضمان العمل وفق المعايير الصحية، وللتأكيد على عدم التلاعب في وزن الرغيف وسعره للمواطن.

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