ملصقات لقائد الجيش “حفتر” وسط طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

كغير عادتهم، استيقظ أهالي مدينة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء على ملصقات لصور القائد العام بالشوارع العامة في المدينة.

وتداول نشطاء المواقع الاجتماعية، صور ملصقات لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، على اللوحات الدعائية في شوارع طرابلس.

ونادى أهالي المدينة في أكثر من مظاهرة بتفعيل مؤسستي الجيش والشرطة، وتسليم مؤسسات الدولة إلى الجهات المختصة، وتفكيك كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون .

وطالب المتظاهرون من أهالي المدينة في السادس عشر من سبتمبر الجاري، بتفعيل الشرطة والقضاء ، وإسقاط رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .



وخرج أهالي العاصمة طرابلس في تظاهرة حاشدة بميدان الجزائر احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وطالب المتظاهرون بإنهاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس وسط صمت الأطراف السياسية التي تتصارع على السلطة.‎

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