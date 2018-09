«سلامة»: أهداف الهجوم على طرابلس «مشروعة» ولابد من وقف «تغول الميليشيات»

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة،أن الحل لوقف الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس يحتاج إلى سنوات ويتطلب مزيد من الوقت والجهد من أجل التواصل مع كافة الفرقاء للوصول إلى صيغة مشتركة من أجل المساهمة في فرض الأمن.

وقال سلامة، في تصريحات مرئية، أمس الثلاثاء،أن أول مهامه هي عدم تدمير العاصمة أو سقوط مدنيين، مؤكدا سعيه الكامل من أجل إيقاف هذه الاشتباكات

وأوضح سلامة، بأن هناك أهداف مُعلنة ومشروعة في الاشتباكات الأخيرة بطرابلس والتي من بينها تغول “المليشيات” التي لابد من إيجاد حل لإيقافهو الذي يتجسد في تشكيل قوة نظامية من شأنها إخراج كافة التشكيلات المسلحة من طرابلس.

وأفاد “سلامة”، بأن البعثة على علم بخارقي الهدنة في طرابلس والذين من بينهم أفرادا مسؤولين عن عناصر وتشكيلات، مشيرا إلى أن البعثة ستطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات عليهم في أقرب وقت ممكن.

