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عدد من أعضاء مجلس النواب يدينون اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 19 سبتمبر 2018 (وال) –  أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، الهجوم الذي تتعرض له طرابلس، وما نتج عنه من أحداث دامية روعت السكان، وأزهقت أرواح الأبرياء .

وطالب 16 نائبًا، في بيان أصدروه من طرابلس، المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدولة، بحماية المدنيين وممتلكاتهم، مناشدين عقلاء المدن والقبائل أن يسعوا إلى  إيقاف هذه المعارك وإنهاء التحشيدات .

ودعا النواب، في بيانهم، شركاءهم في مؤسسات السلطة وأطراف العملية السياسية، إلى التعجيل بإنهاء الأزمة السياسية، والخروج بخارطة طريق محددة الخطوات. (وال – طرابلس) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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