النائب عيسي العريبي: الحل الوحيد في ليبيا سيطرة القوات المسلحة على طرابلس

طبرق 19 سبتمبر 2018 (وال) – أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي، على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على مدينة طرابلس.

وقال العريبي – في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية – إنه لا حل في ليبيا يلوح في الأفق إلا بسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة أيو القاسم حفتر على العاصمة طرابلس، وإجراء الترتيبات الأمنية الحقيقة التي يطالب بها الداخل والخارج والتي تتقنها القوات المسلحة . (وال – طبرق) ع ع

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