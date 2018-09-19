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النائب عيسي العريبي: الحل الوحيد في ليبيا سيطرة القوات المسلحة على طرابلس

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 19 سبتمبر 2018 (وال) – أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي، على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على مدينة طرابلس.

وقال العريبي – في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية – إنه لا حل في ليبيا يلوح في الأفق إلا بسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية  بقيادة المشير أركان حرب خليفة أيو القاسم حفتر على العاصمة طرابلس، وإجراء الترتيبات الأمنية الحقيقة التي يطالب بها الداخل والخارج والتي تتقنها القوات المسلحة . (وال – طبرق) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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