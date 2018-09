حملت بلدية طرابلس، أمس الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة” ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، بتحمل مسؤليتهم في رد المعتدي على طرابلس .

ودعت بلدية طرابلس، في بيان لها، الجهات المذكورة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة “المعتدي” الذي عرّض الآمنين للخطر، وتسبب في قطع الخدمات عن الناس، وخرق الهدنة.

The post «بلدية طرابلس» تحمل «السراج» و«سلامة» مسؤولية أمن العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية