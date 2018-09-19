دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يستقبل آمر الكلية العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية

قرنادة 18 سبتمبر 2018 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اللواء أمراجع العمامي آمر الكلية العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وبحث الاجتماع آليات دعم الحكومة المؤقتة للكلية العسكرية لاستمرار نجاحها في تخريج ضباط القوات المسلحة بمختلف الصنوف والوحدات.

واطمأن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني خلال الاجتماع على سير العملية التدريبية والعلمية داخل الكلية العسكرية والاستعدادات الجارية لتخريج دفعة جديدة من الضباط لينضموا إلى الجيش الوطني الليبي. (وال – قرنادة) ع ع

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