العبار: سنعيد تخطيط وسط بنغازي بشكل عصري

أعلن عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار،أمس الثلاثاء، خلال اجتماع موسع حول التخطيط العمراني داخل مدينة بنغازي أن منطقة وسط البلاد ستحظى بإعادة تخطيط وتطوير بما يتماشى مع العصر، مشيرا إلى أن هناك دراسات وإعمال فنية تجرى لتطوير الكورنيش.

وبحسب المكتب الإعلامى لبلدية بنغازي، عن العبار، قوله: “إن بنغازي تعرضت لحرب شرسة ترتب عليها دمار كبير بالأخص بوسط البلاد، والتي تعتبر مدينة تاريخية، وسنعمل سوياً لإعادة تخطيط هذه المنطقة وتطويرها مما يتماشى مع العصر”.

وعقد العبار اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا برئاسة رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني المهندسة فوزية بوشعالة وضم كل من مدير الهيأة العامة للبيئة ومدير الهيأة العامة للمناطق الصناعية ومدير إدارة السجل العقاري ومدير الغرفة التجارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ومسؤولي مكاتب قطاعات الإسكان والمرافق والمواصلات والزراعة والاقتصاد والصناعة ومراقب آثار بنغازي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للكهرباء وجهاز المدن القديمة ومدير جهاز الحرس البلدي بنغازي ومدير مشروع الجيل الثالث بمكتب العمارة ومدير مكتب التخطيط الحضري.

وناقش المجتمعون، سُبل التنسيق والتعاون بين الهيئات والإدارات ذات العلاقة بمجال التخطيط العمراني داخل بنغازي، وسبل تبادل المعلومات وعرض المشاكل والصعوبات التي يمر بها التخطيط العمراني للوصول إلى حلول وآليات عمل للحد من ظاهرة الاعتداء على المخططات العمرانية بالمدينة ومعالجة التشوهات التي طرأت عليها .

