الثني يتابع آليات دعم الحكومة المؤقتة للكلية العسكرية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع آمر الكلية العسكرية بالقوات المسلحة اللواء أمراجع العمامي، آليات دعم الحكومة المؤقتة للكلية العسكرية لاستمرار نجاحها في تخريج ضباط القوات المسلحة بمختلف الصنوف والوحدات.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، حيث اطمأن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني خلال الاجتماع، على سير العملية التدريبية والعلمية داخل الكلية العسكرية، والاستعدادات الجارية لتخريج دفعة جديدة من الضباط لينضموا إلى الجيش الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا