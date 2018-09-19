لجنة الأزمة والطوارئ تستعرض تقريرها اليومي

تواصل جمعية الهلال الأحمر متابعتها لأحوال النازحين في المناطق التي شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية، إلى جانب توزيعها سلات غذائية على النازحين.

جاء ذلك في تقرير كشفت عنه الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي هند شوبار، أمس الثلاثاء، حيث أشارت وفقاً لإحصائية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وجود 17، عائلة بمدرسة الكفاح العربي بمنطقة حي الأندلس، و22، أخرى في مدرسة الهادي عرفة.

ووفقاً للتقرير، تم تسليم بلديات طرابلس كافة احتياجاتها من مادة الدقيق، واستكمال التوزيع بنجاح وفق الخطة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز والبلديات.

وأشادت في سياق تقريرها بالجهود التي بذلتها فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء في صيانة الضرر الذي لحق بالشبكة الكهربائية نتيجة الاشتباكات.

وتطرق التقرير أيضاً، لقرار وزير التعليم نقل لجان امتحانات الشهادة الثانوية من جامعة طرابلس إلى أماكن أخرى بسبب عدم وصول الطلبة في المناطق القريبة من الاشتباكات للجامعة.

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