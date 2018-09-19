شركة البريقة تحذر من استهداف خزاناتها وتدعو لتغليب المصلحة العامة

طالب رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة، الجهات المتناحرة بالابتعاد الفوري عن خزانات الشركة القريبة من منطقة الاشتباكات التي تجددت أمس الثلاثاء، داعياً إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن.

وأضافت الشركة عبر صفحتها في فيسبوك، أن قذفيتين سقطتا على أرض خالية داخل المستودع لم تتسبب بأضرار، كما طالب بن كورة بحماية المستخدمين الذين يعملون لتأمين المحروقات من بنزين وديزل للمواطن.

وحذر بن كورة مما أسماه التداعيات الوخيمة لأي إصابات جديدة في الخزانات ومدى تأثيرها على حياة المواطن الليبي وعلى اقتصاد ليبيا ، مؤكدا أن الشركة مستمرة في إيصال المحروقات بطرق بديلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا