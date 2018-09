آلاف الطلاب يجرون اختبارات القبول بمعاهد النفط للعام الجديد

المتوسط:

أجرت اللجنة المركزية المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط وباقي اللجان الفرعية الامتحانات التفاضلية لقبول الطلبة الجدد للدفعة (49) بمعهد النفط للتأهيل والتدريب في طرابلس، والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية في الزاوية للعام 2018 – 2019

وكلفت اللجنة المركزية سبع عشرة لجنة فرعية في مختلف مناطق ليبيا على حسب التوزيع الجغرافي والتعداد السكاني، بالإشراف على 3751 طالبا ممن توفرت فيهم شروط قبول التسجيل.

ونوه الدكتور علي الديب، رئيس اللجنة المركزية، قائلاً: «لقد أجريت الامتحانات بنجاح وفي ظروف طيبة، وأتوجه بالشكر والتقدير للأساتذة أعضاء اللجان على ما قاموا به من مجهودات لإنجاح عملية قبول المتدربين الجدد لهذا العام».

