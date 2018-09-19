بنغازي: اجتماع موسع بشأن الحد من التعدي على المخطط العمراني

بحث عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار، مناقشة سبل التنسيق والتعاون بين الهيئات والإدارات ذات العلاقة بمجال التخطيط العمراني داخل مدينة بنغازي .



وأوضح المكتب الإعلامي في البلدية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء برئاسة رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني فوزية بوشعالة ومجموعة من الشخصيات ذات الصلة.



واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع المشاكل والصعوبات التي يمر بها التخطيط العمراني، للوصول إلى حلول وآليات عمل للحد من ظاهرة الاعتداء على مخططات العمرانية بالمدينة ومعالجة التشوهات التي طرأت عليها .



بدوره شدد عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار على ضرورة حماية المخططات من التعديات، مؤكداً سعي بلدية بنغازي إلى اعتماد مخططات جديدة.

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