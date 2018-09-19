لجنة الأزمة بالمجلس الرئاسي تتابع أحوال النازحين من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس

ليبيا – أعلنت الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي هند شوبار في تقرير عمل اللجنة أمس الثلاثاء استمرار تواصل جمعية الهلال الأحمر مع البلديات التي شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية ومتابعتها أحوال النازحين فيها وقيامها توزيع سلات غذائية على النازحين.

شوبار أشارت وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي إلى الإحصائية التي تحصلت عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تؤكد وجود 17 عائلة بمدرسة “الكفاح العربي” بمنطقة حي الأندلس و22 أخرى في مدرسة “الهادي عرفة”.

كما لفتت لتواصلها مع مدير شركة المطاحن والاعلاف جمال جويلي الذي أكد لها استلام كل بلديات طرابلس احتياجاتها من مادة الدقيق واستكمال التوزيع بنجاح وفق الخطة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز والبلديات.

وأشادت في سياق تقريرها بالجهود التي بذلتها فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء في صيانة الضرر الذي لحق بدائرتي الهضبة الجنوب”1-2″ وأدى لانقطاع التيار الكهربائي على مدينة طرابلس والمنطقة الجنوبية بأكملها وارجاع الاحمال بنسبة 50% وارجاع 4من أصل 6 وحدات في محطة الرويس والزاوية بالكامل بالإضافة لـ 3 وحدات من اصل 5 في محطة طرابلس.

الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من الرئاسي طمأنت المواطنين بأن انقطاع التيار الكهربائي لن يكون له تأثير على مخزون مياه النهر.

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