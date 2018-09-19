“اللواء السابع”: تصدينا للميليشيات المسلحة جنوب طرابلس

أعلن قوات اللواء السابع مشاة، عن تصديه للمليشيات المسلحة التي تضم في صفوفها عدد كبير من صغار السن، المتواجدة بشارع الخلاطات في منطقة أبوسليم وكذلك منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للواء، في إيجاز عسكري له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، أمس الثلاثاء، أكد اللواء على أن عناصره لا تزال تحافظ على تمركزها في المناطق التي حررتها والتي تبسط كامل سيطرتها وسط انتشار لدوريات الأمن بها لتأمينها.

ودعا اللواء، في ختام إيجازه، كل من يقاتل بجانب تلك المليشيات بالانسحاب الفوري وتجنيب نفسه مواجهة وقتال الجيش في مختلف المحاور.

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