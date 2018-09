“الدولية للهجرة”: نزوح 20 ألف شخص منذ اندلاع اشتباكات طرابلس

المتوسط:

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 3,845 عائلة على الأقل منذ اندلاع اشتباكات طرابلس.

وأكدت المنظمة، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، “أن غالبية الأسر النازحة تأتي من المناطق المتضررة جراء النزاع في جنوب طرابلس”.

وأكملت المنظمة،” إن نحو 19,225 فردًا نزحوا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أغسطس الماضي”.

وشهدت طرابلس اشتباكات بين الميليشيات المسلحة، وتدخلت البعثة الأممية لدى ليبيا لعقد هدنة بين الأطراف المتنازعة حيث تم خرق الهدنة أمس.

