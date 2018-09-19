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إهمال الحكومات يُهدد أطفال التوحد الليبيين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني أهالي وأولياء أمور الأطفال المعالجين في الساحة الأردنية من مرض التوحد من مشاكل كبيرة إثر تخلي الجهات المعنية في ليبيا عن سداد رسوم الإشتراك لمواصلة علاج وإقامة أبنائهم.
وتوجه أهالي الأطفال المعالجين والبالغ عددهم 62 طفلاً برسائل استغاثة للجهات المسؤولة في ليبيا من رئيس المجلس الرئاسي ووزارتي المالية والصحة في حكومة الوفاق وإلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة في البرلمان لإيجاد حل سريع لأزمتهم.
وتأتي مطالبات أولياء الأمور بعد أن حددت أكاديمية التوحد في العاصمة الأردنية عمان يوم الـ30 من سبتمبر الجاري آخر موعد للأهالي لتسديد الرسوم المستحقة وإلا ستضطر آسفة للتوقف عن تقديم خدماتها .

وتذكر الأكاديمية في تنبيهها لأولياء الأمور أن الرسوم غير المدفوعة متراكمة منذ العام 2013.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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