“تعليم الوفاق” تبحث مع منظمة الايسيسكو برامج التعاون المشترك

بحث الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التعليم الليبية التابعة للوفاق الوطني عبدالمنعم أبولائحة مع أمين عام منظمة (الايسيسكو) عبد العزيز بن عثمان التويجري، سبل تفعيل برامج التعاون المشترك ، وآليات تنفيذ نشاطات المنظمة الاسلامية داخل ليبيا.

وبحسب صفحة وزارة التعليم الليبية، جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وتستمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الايسيسكو) بمقرها في المغرب.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة آليات تنفيذ نشاطات المنظمة الاسلامية داخل الدولة الليبية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ونوه الأمين العام إلى إمكانية زيادة الأنشطة المقترحة للجنة الوطنية في الخطة الثلاثية القادمة نتيجة لقلة ما تم تنفيذه في السنوات الماضية.

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