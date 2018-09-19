“تشوبيري” يُنْقِذ “تُجّار وجياع” نيجيريا.. أين ليبيا؟

218TV|خاص

“لا يشعر بالجوعى إلا من ذاق طعم الجوع” هذا اليقين لدى شاب نيجيري ومن وحي “التجربة المُرّة” دفعه لأن يُنْشئ تطبيقاً إلكترونيا تنحصر مهمته في التواصل بين ثلاث جهات هي التُجّار والمنظمات الخيرية والجوعى في بلد أفريقي تنهشه “الصراعات والأمراض”، فتطبيق “تشوبيري” الذي أسسه الشاب أوسكار إيكونيمو يعرض منصة إلكترونية للتُجّار الذين لديهم بضائع غذائية اقتربت من “نهاية الصلاحية”، بدلا من أن يخسروا قيمتها يقومون بعرضها في التطبيق بما يقترب من نصف أو ربع السعر، وهنا تتقدم منظمات خيرية بطلب شراء هذه البضاعة لتقوم بتوزيعها على “الفقراء والجوعى” في تطبيق هو الأول من نوعه، والذي بدأ يُحقق “ثقة وانتشاراً” لافتا داخل نيجيريا.

ويقول إيكونيمو الذي ذاق مرارة الجوع حينما عاش سنوات من عمره وهو ينام بلا عشاء بعد أن توفى والده أن التفكير بالفقراء والجوعى ظل “هاجسه الأول” منذ أن غادر نيجيريا بحثا عن فرصة عمل ووجبة طعام، قبل أن يفكر بالعودة إلى نيجيريا، ووضع بعض أفكاره وأمواله في خدمة الفقراء الذين يتعاظم عددهم في هذا البلد الأفريقي المضطرب، والذي يعاني فيه 14 مليون فرد من “سوء التغذية”.

فكرة تطبيق “تشوبيري” التي أطلقها إيكونيمو استوحاها من تقرير لمنظمة الأمم المتحدة جاء فيه إن نحو مليار وثلائمائة طن من الأغذية إما تُهْدر أو تُفْقد حول العالم سنويا، في مقابل 821 مليون فرد لا يجدون أي وجبة طعام يومياً، إذ يقول إن التطبيق يسمح للتُجار بتقليل خسائرهم من خلال بيع بضاعتهم التي تقترب من التلف ب”ربع أو نصف” قيمتها، فيما يمكن للمنظمات الخيرية أن تعلم أولا بأول بالعروض التي تقدمها المحال الكبرى عن البضاعة المعروضة للبيع بسعر أقل، حيث تقوم بشرائها وتوزيعها على الفقراء.

الليبيون الذين يتابعون مبادرات وتطبيقات من هذا النوع يسألون “سؤالاً حائراً”: لماذا لم يظهر هذا التطبيق في ليبيا، فيما يعاني الآلاف في مخيمات نزوح داخل ليبيا من الجوع، إذ يمكن لرجال أعمال ليبيين أن يتبنوا تطبيقا من هذا النوع، إذ يقترحون تسميته بـ”لمّة خوت”.

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