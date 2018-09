صحيفة أمريكية: عودة «داعش» إلى الظهور في ليبيا يهدد إنتاج النفط

المتوسط:

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، «إن تنظيم داعش الإرهابي يشن موجة تمرد جديدة في ليبيا الغارقة في الفوضى بعد أن أعلن مسئوليته عن عشرات الهجمات في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا هذا العام وتهديده بقطع إمدادات النفط من واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط في العالم».

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته على نسختها الإلكترونية أمس الثلاثاء، إلى أن بزوغ التنظيم من جديد يأتي بعد عامين من قيام القوات الليبية مدعومة من سلاح الجو الأمريكي بالإطاحة به من معقله في مدينة سرت الساحلية ويهدد واحدة من أهم إنجازات الحملة العسكرية المستمرة منذ سنوات بقيادة الولايات المتحدة ضد المسلحين في ليبيا.

وقالت الصحيفة إن أحدث هجوم وقع الأسبوع الماضي عندما اقتحم مسلحون مدججون بالبنادق ويرتدون سترات ناسفة مقر المؤسسة الوطنية للنفط وهي واحدة من أهم وأكثر المؤسسات الليبية تأمينا وهزت الانفجارات المبنى وأسفر الهجوم عن قتل اثنين من موظفي المؤسسة، وقال أحد مسئولي المؤسسة للصحيفة إنه أغلق على نفسه باب مكتبه وردد الشهادة بعد أن رأى الموت بعينيه.

وقالت «وول ستريت جورنال» إن القوات الأمريكية تواصل الهجمات الجوية المُستهدفة لمسلحي داعش في ليبيا، إذ أسفر هجوم بطائرة بدون طيار في أواخر شهر أغسطس عن مقتل قيادي بالتنظيم في بني وليد جنوب شرقي العاصمة طرابلس وذلك وفقا للقيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا التي تقول إن التنظيم يضم ما يتراوح بين 400 و 750 إرهابيا في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن الفراغ الأمني الآخذ في الاتساع في ليبيا ودائرة العنف المُهلك أعطت التنظيم هذا المجال للمراوغة، مشيرة إلى أن ليبيا وهي موطن أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، منقسمة بين حكومتين متنافستين وخليط معقد من الجماعات المسلحة مختلفة التوجهات وتفتقر لوجود حكومة فعالة.

وقالت الصحيفة إن أسوأ اشتباكات بين الفصائل المسلحة، على مدى عام، شهدته العاصمة طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية عندما استهدف هجوم بالصواريخ المطار الوحيد العامل في العاصمة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الصحيفة إنه في ذروة العنف هذه أعلن ذرع تنظيم داعش في ليبيا مسئوليته عما يزيد على 12 هجوما منذ بداية هذا العام بما في ذلك هجمات على فصائل منافسة وهجمات على القوات الأمنية وتفجير في شهر مايو استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهو تفجير أسفر عن مقتل 14 شخصا.

