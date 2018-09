صحيفة أمريكية: «داعش» يعود بقوة بأموال سرت المنهوبة

المتوسط:

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية «إن الولايات المتحدة نفذت 500 ضربة جوية تقريبا في عام 2016 دعما لعملية برية تقوم بها القوات الليبية التي طردت تنظيم داعش من سرت والتي حرمت التنظيم من أهم موطئ قدم له خارج العراق وسوريا»

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته أمس على موقعها الإلكتروني «أسفرت عملية منفصلة بقيادة الولايات المتحدة عن طرد مسلحي التنظيم الإرهابي من معاقله في العراق وسوريا العام الماضي، وفر كثير من هؤلاء الإرهابيين إلى مخابئ في مناطق صحراوية معزولة في وسط وجنوب ليبيا».

وقال مسئول أمني غربي طلب عدم الإفصاح عن هويته كونه يتناول شأنا مخابراتيا إن الموارد والأموال التي نهبها التنظيم من سرت ساعدته في العودة من هزيمته ليُجند المسلحين ويعرض عليهم أجورا أفضل مقارنة بأي تنظيم آخر وفي الآونة الأخيرة حصل التنظيم على أموال من توفيره للحماية لعصابات الاتجار في البشر

وقال المحلل العسكري النمساوي فولفجانج بوزتاي وهو ملحق عسكري سابق لدى ليبيا إن الهدف من هجمات تنظيم داعش هو تخريب أي محاولة لتوحيد الدولة بشن هجمات على أهداف شديدة الأهمية في العاصمة بوسائل محدودة.

